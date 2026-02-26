Prema usvojenim amandmanima, roditeljsko odsustvo za majke ostaje 12 mjeseci, dok se dodatna dva mjeseca odnose na očeve, kao neprenosivi dio roditeljskog odsustva.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, utvrdila je amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojima se propisuje roditeljsko odsustvo u trajanju od 14 mjeseci, od dana rođenja djeteta.

Prema usvojenim amandmanima, roditeljsko odsustvo za majke ostaje 12 mjeseci, dok se dodatna dva mjeseca odnose na očeve, kao neprenosivi dio roditeljskog odsustva.

Istovremeno, amadmanima je propisano da se razdoblje roditeljskog odsustva u trajanju od 14 mjeseci primjenjuje od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kako bi se obezbjedila puna primjena i prenošenje Direktive (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja njege.

Usvojeni amandmani rezultat su intenzivne komunikacije Ministarstva rada, zapošljavnja i socijalnog dijaloga sa Evropskom komisijom.