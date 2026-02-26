U lice mu rekao da je Arkan bandit, a nije znao da stoji pred njegovim pukovnikom: Srpski glumac se zaledio zbog jednog

Čuveni glumac Marko Živić svojevremeno je ispričao u kakvoj se situaciji našao Đuza Stojiljković jer je spominjao Arkana.

Vlastimir Đuza Stojiljković bio je jedan od najvoljenijih domaćih glumaca, čiji su šarm, humor i prepoznatljiva energija obeležili generacije gledalaca. Veliku popularnost stekao je ulogama u kultnim ostvarenjima kao što su "Ljubav i moda", "Pozorište u kući", "Pop Ćira i pop Spira", "Srećni ljudi", "Otvorena vrata", "Bela lađa", "Stižu dolari" i mnoga druga, a generacije koje su odrastale osamdesetih sigurno su ga volele i u čuvenoj dečjoj emisiji "Laku noć deco".

Međutim, veliki umetnik nije bio poznat samo po raskošnom glumačkom talentu već i po oštrom jeziku, te se nije libio da svakome kaže u lice šta misli.

Međutim, veliki umetnik nije bio poznat samo po raskošnom glumačkom talentu već i po oštrom jeziku, te se nije libio da svakome kaže u lice šta misli.

Upravo je o jednoj takvoj situaciji svojevremeno govorio pokojni Marko Živić, koji je sa Đuzom gajio blisko prijateljstvo.

On je otkrio da je čuveni glumac mogao loše da prođe, a sve zbog pominjanja Arkana.

"Išli smo na put u Bosnu gde je bilo već bombardovanje. I kaže mi Đuza Stojiljković, koji me je voleo kao sina: 'E, nemoj ništa tamo da pričaš o politici, samo nešto mlatiš o tome'", započeo je Živić i dodao da su u jednom trenutku prolazili kroz jedno selo koje je bilo najveće muslimansko naselje do Doboja.

"Bilo je potpuno razrušeno. I taj što nas je vodio kaže nam da je tu Arkan napravio haos sa svojim vojnicima. I to Đuza primi kao informaciju", ispričao je Živić za Balkan info.

Kad su konačno stigli, jedan čovek je Aljošu Vučkovića, Peru Kralja, Đuzu i još nekoliko glumaca odveo na svoj plac gde je pekao jagnje.

"Mi mlađi smo ostali u Banjaluci. Posle su mi ispričali šta je Đuza tamo uradio. Sedi s tim čovekom, koji im je domaćin i kaže:

- Onaj Arkan je bandit.

- Pa dobro Đuzo…, reče mu čovek.

- Ma ne, nemoj ti meni da pričaš. Arkan je bandit, uporan je Đuza.

- Dobro, Đuzo…

- Vidi burazeru, pa ja valjda znam, reče Đuza.

- Ja sam bio pukovnik u Arkanovoj vojsci, reče mu čovek.

A Đuza ga gleda, već se istopio. I samo u jednom trenutku reče pomirljivo:

- Pa dobro burazeru, rat je rat - zaključio je Živić.