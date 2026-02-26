logo
Duško Tošić redovno posjećuje ovu Jeleninu koleginicu: Otkriveno ko je u pitanju, upoznala i njegove ćerke

Autor Jelena Sitarica
0

Duško Tošić vodi računa o svom izgledu i nakon što je završio svoju karijeru, zbog čega je čest kod koleginice bivše žene.

Prva fotka Duška Tošića sa Atinom i Nikom nakon skandala u Dubaiju Izvor: Instagram printscreen/duskotosic

Duško Tošić često sa svojim ćerkama posjećuje pjevačicu Miu Borisavljević, koja je gostujući u jednoj emisiji otkrila zbog čega dolaze kod nje, ali i kakav je on privatno, kao i njegove naslednice.

Bivši fudbaler i nakon završetka karijere vodi računa o svom izgledu, a ćerke mu se često pridružuju na treninzima, o čemu je pjevačica takođe govorila, otkrivajući detalje njihovog druženja i zajedničkih aktivnosti.

Pogledajte još Duškovih fotografija:

"Nije Jelena bila, nikada. Sa Duškom su dolazile i bile su par puta Atina i Nika. Generalno ostavljaju super utisak, ne samo na televiziji nego i uživo, stvarno su divne djevojčice", istakla je Mia Borisavljević za Alo.

 Upravo je ona je prije nekoliko mjeseci otkrila da poznaje Tošića i njegove naslednice.

"Imam da kažem da Niku i Atinu znam, oni dolaze sa tatom i treniraju. Hoću da kažem da su skroz skromne, povučene djevojčice koje ne skreću pažnju na sebe, jako su fine i uopšte me nije iznenadilo što su ostavile tako dobar utisak u emisiji", istakla je Mia.

Pogledajte još fotografija Duška Tošića sa naslednicama:

(alo.rs/MONDO)

