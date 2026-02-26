Beranca je nakon prijave uhapsila budvanska policija.

Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je pritvor do 30 dana Berancu M. P. (24) koji se sumnjiči da je izvršio krivično djelo nadilje u porodici.

Kako je “Vijestima” potvrđeno, Pavićević je saslušao okrivljenog u prisustvu branioca i prihvatio predlog osnovnog državnog tužioca, te mu odredio pritvor.

Beranca je nakon prijave uhapsila budvanska policija.

Mladić koji je nastanjen u Budvi sumnjiči se da je fizički nasrnuo na svoju suprugu i u prisustvu dvoje maloljetne djece pokušao da je udavi.

On je upućen u spuški Istražni zatvor.