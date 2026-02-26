Kadrovska rješenja sa sjednice Vlade

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici, kojoj je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za transparentnost, otvorenost i unapređenje javne uprave u Ministarstvu javne uprave Lidije Ljumović,

2. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Ljubice Radović,

3. donijela Rješenje o opozivu počasne konzulke Crne Gore u Viljnusu, Republika Litvanija Daiva Perevičiene Skardžiute,

4. donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja dr Gorana Jovetića,

5. donijela Rješenje o određivanju Igora Vučinića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova, elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

6. donijela Rješenje o određivanju Zorice Vojinović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za investicije i razvoj konkurentnosti u turizmu u Ministarstvu turizma,

7. donijela Rješenje o određivanju mr Amele Orahovac za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj i praćenje pružanja usluga u Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije,

8. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta za računovodstvo u sastavu: mr Snežana Mugoša, prof. dr Ana Lalević-Filipović, mr Branka Šušić-Radovanović, Mijat Ilinčić i Anastasija Boljević,

9. donijela Rješenje o određivanju Blagoja Konatara za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj,

10. donijela Rješenje o određivanju Ivane Radović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva pomorstva,

11. donijela Rješenje o imenovanju Međuresorske radne grupe za uspostavljanje mehanizma za bezbjednost novinara u sastavu: Predrag Nikolić, predsjednik, Dražen Đurašković, zamjenik predsjednika i članovi Pavle Jokić, Goran Mugoša, Maja Janković, Mirko Bošković i Dragana Đokić,

12. donijela Rješenje o razrješenju Žirija za dodjelu Državne nagrade Petar Lubarda u sastavu: Mirko Toljić, predsjednik i članovi Milica Bezmarević, Predrag Milačić, Ivana Radovanović i Dino Karailo,

13. donijela Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Državne nagrade Petar Lubarda u sastavu: Ljiljana Zeković, predsjednica i članovi mr Pavle Pejović, Jelena Tomašević, Maja Đurić, i Ljiljana Karadžić,

14. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva dr Bojana Komatine,

15. donijela Rješenje o imenovanju dr Biljane Šuković za članicu Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva,

16. predložila Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić da za članice Nadzornog odbora „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić, predstavnice državnog kapitala, imenuje Maju Jokanović i Milenu Vukićević,

17. odredila Tihomira Milatovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na VI vanrednoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić,

18. donijela Rješenje o imenovanju Dženise Mujević za savjetnicu potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose, i

19.donijela Rješenje o imenovanju Petra Koprivice za Nacionalnog koordinatora za Šengen.