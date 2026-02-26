Kako su naveli u saopštenju, pritvor mu je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 23. februara 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog Ahmeta Kujovića donijelo je rješenje da mu se produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 3. juna, prenosi RTCG.

Kako su naveli u saopštenju, pritvor mu je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

"Okrivljeni A. K. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je 3. decembra 2025. godine oko 14.50 časova, u ulici Mustafe Pećanina u Rožajama, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog A. F., na naročito svirep način i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju", pojašnjeno je u saopštenju.

Tom prilikom je putničkim motornim vozilom namjerno udario A. F. dok se kretao trotoarom, prislonivši ga uz betonsku ogradu, nakon čega je izašao iz vozila i drvenom palicom (držalom od sjekire) više puta oštećenog koji nije mogao da se kreće, udarao u predjelu glave i ruku, nanoseći mu teške tjelesne povrede.

Dalje nasilje spriječili su prolaznici.

"Pritvor je okrivljenom produžen zbog postojanja opasnosti od bjekstva. Sud je takođe cijenio da bi okrivljeni, boravkom na slobodi, mogao ometati krivični postupak, naročito uticajem na svjedoke koji tek treba da budu saslušani, kao i da bi njegovo puštanje na slobodu moglo izazvati uznemirenje javnosti, imajući u vidu naročitu težinu krivičnog djela i način njegovog izvršenja, odnosno činjenicu da je krivično djelo učinjeno danju, na javnom mjestu", piše u saopštenju.