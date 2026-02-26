U američkom gradu Omaha, u saveznoj državi Nebraska, otvorila se ogromna rupa na raskrsnici, a dva automobila su naglo propala kroz asfalt dok su stajala na semaforu.

Incident se dogodio u četvrtak, 26. februara 2026. godine, a snimci nadzornih kamera zabilježili su trenutak urušavanja puta.

U sekundi koja je djelovala kao scena iz akcionog filma, dio kolovoza na prometnoj raskrsnici u Omahi iznenada je popustio. Vozila koja su mirno čekala zeleno svjetlo nisu imala nikakvu šansu da reaguju - asfalt se pod njima doslovno otvorio.

Na objavljenim snimcima vidi se kako se površina puta prvo lagano uvija, a zatim u potpunosti tone, povlačeći sa sobom dva automobila. Rupa koja je nastala progutala je vozila gotovo do polovine.

WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.



Brza reakcija službi

Policija i vatrogasne ekipe ubrzo su stigle na lice mjesta i zatvorile raskrsnicu zbog opasnosti od daljeg urušavanja. Područje je obezbijeđeno, a saobraćaj preusmjeren.

Prema informacijama lokalnih vlasti, uprkos dramatičnim prizorima, nije bilo teže povrijeđenih. Vozači su uspjeli da izađu iz vozila bez ozbiljnih posledica.

Šta je uzrok?

Iako tačan uzrok još nije zvanično potvrđen, preliminarne procjene ukazuju na moguće podzemno ispiranje tla, što može dovesti do stvaranja tzv. "sinkhole" pojava - urušavanja površine zbog praznina ispod asfalta.

Incident je još jednom otvorio pitanje bezbijednosti urbane infrastrukture, posebno u gradovima sa starim podzemnim instalacijama.

Istraga o uzrocima urušavanja je u toku.

