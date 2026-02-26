U operaciji je uhapšen crnogorski državljanin, tražen širom Evrope, a koji je identifikovan kao vođa kriminalne organizacije

Crnogorac, čiji identitet još nije poznat, uhapšen je u Kanu u Francuskoj u velikoj operaciji međunaorodnih policija kojima su kordinirali EUROPOL i EUROJUST, prenose Vijesti.

Europol u saopštenju navodi da su policijske snage razbile međunarodnu kriminalnu mrežu, koja je prala profit od kokaina za italijanske organizacije Camorra i 'Ndrangheta.

Operacija je rezultirala hapšenjem sedam osumnjičenih u Francuskoj i Italiji.

U operaciji je uhapšen crnogorski državljanin, tražen širom Evrope, a koji je identifikovan kao vođa kriminalne organizacije.

Navodi se da je grupa koordinisala velike pomorske pošiljke kokaina iz Južne Amerike u glavne evropske luke. Do preokreta je došlo nakon velike zapljene belgijske carine krajem 2025. godine.

Kriminalna mreža koristila je fiktivne kompanije, lažne fakture, investicije u luksuz i kripto-imovinu kako bi oprala milione eura.

"Osumnjičeni su nedjeljno putovali preko granica u luksuznim vozilima opremljenim sofisticiranim skrivenim pregradama", navodi EUROPOL.

Tokom operacije privremeno su zaplijenjene luksuzne nekretnine na Azurnoj obali vrijedne više od pet miliona eura, ali i luksuzna vozila i korporativna imovina, pišu Vijesti.

Istragu su predvodile Francuska nacionalna žandarmerija, italijanski Karabinijeri i Švajcarska federalna policija. Dodatnu podršku pružile su vlasti Belgije, Bugarske, Njemačke i Ekvadora.