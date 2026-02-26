U Nikšiću je u 69. godini preminuo Rade Petrović, iskusni košarkaški trener, koji je ostavio dubok i neizbrisiv trag u nikšićkoj i crnogorskoj košarci.

Izvor: MN Press

Rade Petrović bio je istinska legenda nikšićke i crnogorske košarke, trener koji je izgradio i oblikovao brojne generacije košarkaša i košarkašica. Svoj posljednji angažman imao je na klupi ŽKK Nikšić, koji se takmičio u WABA League.

Čitav život posvetio je košarci, ostvarujući zapažene rezultate gdje god da je radio.

Sa Gorštakom je izborio plasman u Prvu ligu, značajne uspjehe bilježio je sa Danilovgradom i Lovćenom, dok je poseban trag ostavio u Ibru. Radio je i sa mlađim kategorijama, kao i sa prvim timom Sutjeske.

Petrović je dubok pečat ostavio i u ženskoj košarci, postavivši temelje razvoja i jačanja ženske košarke u Nikšiću. Čuveni „Princ“ bio je prvi selektor jedne ženske selekcije na velikom takmičenju, a kao selektor predvodio je mladu reprezentaciju na prvenstvima u Poljskoj i Italiji. Bio je i član stručnog štaba Miodrag Baletić u seniorskoj ženskoj reprezentaciji Crne Gore.

Kao dio stručnog štaba učestvovao je na četiri prvenstva Evrope, u periodu kada je Crna Gora prošla put od B divizije do osvajanja šestog mjesta na Evropskom prvenstvu 2011. godine u Poljskoj, te desetog mjesta dvije godine kasnije u Francuskoj.

