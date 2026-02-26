Upravni sud je zaključio da je Agencija pravilno utvrdila činjenično stanje i pravilno primijenila materijalno pravo, ocjenjujući da obaveza prijavljivanja imovine nastaje momentom sticanja prava svojine

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Upravni sud odbio je presudom od 26. januara ove godine odbio kao neosnovanu tužbu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijetu protiv odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) od 12.oktobra 2022. godine, kojom je utvrđeno da Milo Đukanović nije prekršio član 23 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, naveli su iz tog suda, prenosi CdM.

“Navedenom odlukom Agencije utvrđeno je da je javni funkcioner u Izvještajima o prihodima i imovini za 2016, 2017. i 2018. godinu naveo tačne i potpune podatke, te da je promjene u imovini nastale po osnovu Ugovora o razmjeni nepokretnosti od 26.05.2020. godine prijavio u zakonskom roku”, kazali su u saopštenju.

Iz suda pojašanjavaju da je odredbom člana 23 stav 1 i 2 Zakona o sprečavanju korupcije propisano da je javni funkcioner dužan da podnese Izvještaj o imovini i prihodima i da u Izvještaju navede tačne i potpune podatke, dok je stavom 3 alineja 2 istog člana propisana obaveza prijavljivanja promjena koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, piše CdM.

“U postupku je utvrđeno da je javni funkcioner pravo svojine na nepokretnostima u KO Kočani stekao na osnovu Ugovora o razmjeni od 26.05.2020. godine, te da je upis prava svojine izvršen rješenjem nadležnog organa 01.06.2020. godine, nakon čega je promjena prijavljena Agenciji 24.06.2020. godine”, dodaju iz suda.

Upravni sud je zaključio da je Agencija pravilno utvrdila činjenično stanje i pravilno primijenila materijalno pravo, ocjenjujući da obaveza prijavljivanja imovine nastaje momentom sticanja prava svojine, odnosno upisom u katastar nepokretnosti, te da javni funkcioner nije bio dužan da predmetne nepokretnosti navodi u Izvještajima za 2016, 2017. i 2018. godinu.