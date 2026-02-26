Porodila se Nikolina Kovač: Saša Kapor se topi od emocija, odmah se oglasio i otkrio pol bebe

Vijest o rođenju sina podijelio je njen suprug Saša Kapor na Instagramu.

Pjevačica Nikolina Kovač (35) se porodila i na svijet je donijela dječaka.

Naime, lijepu vijest je na Instagramu podijelio njen suprug Saša Kapor i otkrio da su dobili sina.

" Živote moj", napisao je Saša Kapor i tagovao suprugu na objavu.

Jedva čekali dolazak bebe

Inače, Saša i Nikolina Kovač su u poslednjem trenutku opremili sobu za bebu.

"Još uvijek nismo spremili kutak za djecu. Pored obaveza oko starije djece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih voljela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lijep momenat ", rekla je Nikolina tada.

Saša je otkrio situaciju koja se desila tokom Nikolinine trudnoće i nasmijao sve.

"Nema šta ja bježim iz kuće. Ja obiđem krug, vratim se i kažem "Ćao živote". Bila je jedna situacija, ja sam otišao da radim, stiže mi ogromna poruka, roman. Ja čitam, čitam i napišem joj "volim te". Ona meni vraća poruku, Saša ozbiljna sam. Ja joj napišem "i ja sam ljubavi".

