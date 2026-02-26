logo
Darko Lazić usred noći napravio haos na Maldivima: U boksericama provaljivao u smeštaj i psovao

Autor Jelena Sitarica
0

Darko Lazić našao se u nebranom grožđu, a sve zbog ćerkice.

Darko Lazić usred noći napravio haos na Maldivima Izvor: IG darkolazicofficial

Folker Darko Lazić napravio je predah od obaveza, zbog čega je odlučio da spakuje kofere i sa suprugom Kaćom i ćerkom Srnom otputuje na zasluženi odmor, a kao destinaciju odabrali su Maldive. Međutim, ni tamo ih nisu zaobišli problemi, a glavni krivac je bila Srna. 

Ona im je zatvorila vrata bez da su prethodno uzeli ključ, pa usred noći nisu mogli da uđu u smještaj.

Međutim, pjevač se snašao, te je uzeo stolicu i pokušao da preskoči zid kako bi ušao u smještaj, a čitava situacija osvanula je na njegovom profilu. 

Pogledajte:

"Ajde, prva noć na Maldivima. U pola noći, Srna nam je zatvorila vrata i nemamo ključ... U, visoko je mnogo, ja mislim da je bolje ja da se popnem ", rekla je Katarina kada je shvatila da je previsoko da bi Darko preskočio.

Ona je tražila da se ipak ona popne i preskoči ogradu kako bi ušli u smještaj, ali je Lazić odbio.

Izvor: Instagram / darkolazicofficial

Folker je zatim dovukao kantu za đubre, pa se popeo na nju.

"Jaoj, ako se ovaj sad rascopa. Daj ja ću, brate, lakša sam" rekla mu je.

"J**aću ti mamu za ovo!" kazao je Lazić.

On je na kraju uspio da se preskoči, a Kaća je ostala ispred smještaja, a od smijeha nije mogla da dođe sebi.

Pogledajte snimak:

Pogledajte

02:00
Darko Lazić provaljuje u smeštaj zbog ćerkice
Izvor: instagram/darkolazicofficial
Izvor: instagram/darkolazicofficial

Srećom, sve se dobro završilo, a pjevač je nakon toga pokazao kako uživa sa porodicom.

Izvor: Instagram / darkolazicofficial

Izvor: Instagram / darkolazicofficial

Darko Lazić Maldivi

