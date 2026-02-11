logo
"Nervira me kad mu prilaze djevojke!": Aca Kos priznao da ljubomoriše Čedi, a evo šta mu on radi prijed spavanje

Autor Jelena Sitarica
0

Čedomir Jovanović i Aca Kos su u emisiji "Amidži šou" otkrili detalje svog prijateljstva

"Nervira me kad mu prilaze djevojke!": Aca Kos priznao da ljubomoriše Čedi Izvor: Pink pintscreen

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Aca Kos napravili su bum gostovanjem u emisiji Ognjena Amidžića, a tom prilikom prvi put su otkrili detalje svog odnosa, ali i odgovarali na škakljiva pitanja publike.

Njih dvojica su u jednom trenutku igrali igricu u kojoj je trebalo da otkriju koliko se zapravo dobro poznaju, a tom prilikom je Aca Kos priznao mali ritual koji Čeda i on imaju.

"Hadrijanove memoare" mi je više puta čitao... Jer ja ne volim previše da čitam, on mi svako veče pred spavanje čita knjige - priznao je Aca Kos koji već 3 godine živi sa Čedom.

Jovanović je potom istakao da se njih dvojica savršeno slažu uprkos tome što su umnogome različiti.

"Ljudi žive sa onim ko im korespondira po svemu. Meni je on otkrio, nemam ništa protiv toga, kad priča nešto, pušta neke pjesme... Pustio mi je pjesmu kako se dolazi u Beograd, pa to postaje suprotno snovima i idealima, pa je Beograd oronuo, kao dan posle... "objašnjavao je Čeda, a Aca je dodao:

" Pustio sam Andreanu Čekić i Dekija Kostića " rekao je on.

Izvor: Pink pintscreen

"Interesantniji mi je život sa svim tim, meni to ne smeta, nisam protiv toga" dodao je Čeda Jovanović.

Bivši političar je priznao da mu se najviše dopada kod Kosa to što se uvijek smeje, dok je Aca istakao da misli da se Čedi najviše sviđa to što je iskren i lojalan.

Na pitanje kakav je Čeda Jovanović kada popije, Aca Kos je objasnio:

"Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pjesme i na neka pjesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Pjeva, poručuje pjesme... Mene nervira zato što sve djevojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu " iskren je bio Aleksandar Kos.

Pogledajte još njihovih fotografija:

(Telegraf.rs/MONDO)

