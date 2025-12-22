Veliko slavlje u domu Čede Jovanovića: Nakon spekulacija da se verio sa prijateljem, političar ne skida osmeh sa lica

Čedomir Jovanović ne krije sreću i ponos povodom rođendana svoje mezimice.

Nakon nekoliko napetih nedelja, Čedomir Jovanović konačno ima razloga za sreću. Iako su se u medijima pojavile spekulacije o njegovoj navodnoj veridbi sa prijateljem, on je te priče ostavio po strani, a sada s radošću proslavlja 20. rođendan svoje ćerke Jane Hart. On je na Instagramu podelio emotivnu poruku i niz fotografija koje podsećaju na uspomene sa njegovom ćerkom i bivšom suprugom Jelenom, s kojom je bio u braku 25 godina.

Čedomir je podelio video u kojem su se našle porodične fotografije iz prošlih vremena, na nekima je Jana kao mala devojčica, dok se na drugim pojavljuje njegova bivša supruga Jelena u trudnoći.

Pogledajte fotografije Čedomira sa porodicom:

"Ona je naša prva ćerka i prvo ime joj je Hart, na prvom ultrazvuku dragi Nebojša Radunović (porodio je Jelenu četiri puta) mi je uz reči 'ma bravo vas dvoje', pokazao 'žumance' u kojem kuca srce, sve drugo manje više znate... da je posebna, sva je to srce koje je sudbinski prati i baš zato 'ljuta trava', preemotivna i istovremeno prejaka, predivna sestra i ćerka…uzgred, ovog Tozovca sam prvi put u životu čuo kada mi ga je na mitingu u Svilajincu jula 2006. pustio dragi Milija, osnivač LDP-a, kao izraz poštovanja zbog toga što sam na aerodromu ostavio Jelenu samu da putuje sa Mihajlom i šestomesečnom Janom a ja se vratio zbog neke frke sa Bidžom….srećna ti, srećna nam tvoja dvadeseta srce naše", napisao je Čedomor Jovanović.

Ispod emotivne objave Čedomira ubrzo su se pojavili brojni komentari, a mnogi su njegovoj ćerki čestitali rođendan i poželeli joj sve najbolje.

Podsetimo, Jana je prošle godine proslavila maturu, a njen izbor crne haljine na proslavi izazvao je veliku pažnju i komentare.

Čedomir je često isticao koliko je ponosan na svoju decu koja su izrasla u samostalne i zrele ljude, a njegova "prva radost" je svakako Jana, koja je, kao i njegova ostala deca, ispunila njegov život srećom i ljubavlju.