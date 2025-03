Ovo je žena Ace Amadeusa koju je ošišao i izbacio na ulicu bez ičega: Njene eksplicitne fotke je javno objavio

Situacija je eskalirala do te mjere da je Aca, u naletu bijesa, izbacio suprugu iz kuće, ostavljajući je napolju bez ičega.

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca iz "Amadeus benda“, potvrdio je za domaće medije da se razvodi od svoje supruge, što je kao bomba odjeknulo u domaćoj javnosti, ali i medijima.

Kako je izjavio, glavni razlog za njihov razvod je to što ju je navodno zatekao u trenutku kada je konzumirala ilegalne supstance, ali tu nije kraj.

Ova situacija, prema njegovim riječima, bila je prekretnica u njihovom odnosu i dovela do odluke da nakon više od tri decenije stave tačku na brak.

Ko je žena Ace Amadeusa?

Aleksandar nikada svoj život nije eksponirao u javnosti, osim što se u par navrata pojavljivao zajedno sa porodicom na javnim događajima. O privatnom životu rijetko je pričao. Poznato je da je sa suprugom bio 35 godina u braku i da par ima nasljednicu, koja je takođe umiješana u skandal.

Ćerka tvrdi da je njen tata objavio mamine eksplicitne slike poslije jedne njihove svađe.

Aleksandrova ćerka tvrdi da je porodični haos započeo prije nekoliko mjeseci, kada je njen otac Aca napravio ljubomornu scenu zbog jednog muškarca od kojeg je njena majka kupila nekoliko knjiga.

Prema njenim riječima, situacija je eskalirala do te mjere da je Aca, u naletu bijesa, izbacio njenu majku iz kuće, ostavljajući je napolju bez kaputa, tašne i telefona. Ovaj događaj, kako kaže, doveo je do ozbiljnih problema u porodici i dodatno narušio odnose među njima.

"Tata je tada iz bijesa i osvete uzeo mamin telefon i zatim te dvije provokativne fotografije, koje je inače ona ranije na njegovo insistiranje snimila, pustio na mamine društvene mreže. Bila sam pored njega, plakala sam i molila ga da to ne radi, ali ipak je uradio", pričala je ćerka.

Ćerke se odrekao

Acina ćerka ipak nije prekinula komunikaciju s ocem, ali je on navodno stalno tražio informacije o njenoj majci.

"Zamolila sam tatu tada da mi ne priča ružno o mami i on se složio, ali onda mi je u 4 ujutru, vjerovatno pijan, poslao poruku da je shvatio da ga ja ne volim. I rekao da zaboravim da on postoji. Mene je to strašno zaboljelo. Ja sam tu noć povraćala od stresa, tuge, bila sam očajna što se tata ljuti na mene. Zvala sam ga sutradan, ali on je najgrublje opsovao mene, mamu i dedu i rekao je da ne postojim za njega. A onda sam pročitala da me se odrekao", ispričala je ćerka za "Svijet".