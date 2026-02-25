logo
Objavljen dres-kod za Met Galu 2026, nadmašili su sami sebe: Spremite se za šok, a glavni sponzor žena milionera

Autor N.D.
0

Objavljena je tema Met Gale 2026, ali i ko su zvanice i čelnici.

Objavljen dres-kod za Met Galu 2026, nadmašili su sami sebe Izvor: Youtube printscreen / NBC New York

Otkriveno je da će ovogodišnji Met Gala, koji se održava prvog ponedjeljka u maju, imati dres kod pod nazivom "Fashion is Art" ("Moda je umjetnost").

U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, 23. februara, magazin Vogue je naveo da "ova direktiva savršeno odražava duh 'Costume Art' ('Umjetnost kostima'), koja istražuje 'centralnost odjevenog tijela' kroz prikaze i interpretacije ljudskog oblika u bogatoj kolekciji Metropolitanskog muzeja umjetnosti".

Izložba koja inspiriše

Izložba obuhvata "gotovo 400 predmeta" koji "povezuju odjeću iz Instituta za kostim sa slikama, skulpturama i drugim umjetničkim djelima koja pokrivaju oko 5.000 godina istorije umjetnosti".

Vogue je dodao da dres kod podstiče goste da "razmisle o mnogobrojnim načinima na koje dizajneri koriste ljudsko tijelo kao prazno platno".

"Ono što povezuje svaki kustoski odjeljak i svaku galeriju u muzeju jeste moda, odnosno odjeveno tijelo. To je zajednička nit kroz cijeli muzej, što je ujedno bila i početna ideja za izložbu," izjavio je za Vogue Endru Bolton, kustos Instituta za kostim.

Prisetimo se prošlogodišnjih izdanja:

Tema i očekivanja

U novembru 2025. Vogue je najavio temu događaja. Bolton je objasnio da će tema "Costume Art" biti "ogroman trenutak" za muzej.

"Biće transformativno za naš odsjek, ali mislim da će isto tako transformisati i samu modu. Činjenica da umjetnički muzej kao što je Met zaista daje centralno mjesto modi."

Prema Vogue, tipovi tijela biće podijeljeni u tri kategorije inspirisane motivima viđenim u umjetnosti: klasično i golo, anatomski i nedovoljno zastupljeno, kao što su trudničko i starije tijelo.

Lista gostiju i ko-čelnici

Iako je lista gostiju zatvorena do 4. maja, kada će zvezde kročiti stepenicama Metropolitan Muzeja umetnosti, Vogue je otkrio da će ko-čelnici gala večeri biti Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i, kao i uvijek, Ana Vintur.

Fanovi će takođe biti oduševljeni što će se među ko-čelnicima Komiteta domaćina Met Gale 2026 naći i Zoë Kravic, Sabrina Karpenter, Doja Cat, Aleks Konsani, Misti Koplend, Elizabet Debicki, Lena Danam, Sem Smit, Tejana Tejlor i Liza.

Glavni sponzori i počasni predsjednici gala večeri su takođe velika imena – Džef Bezos i Lauren Sančez Bezos će imati ulogu počasnih predsjednika.

S obzirom na to da su tema i dress kod fokusirani na "nerazdvojivu vezu između naših tijela i odeće koju nosimo", prema Vogue, očekuje se da će zvezde pokazati svoje obline u provokativnim, prozirnim haljinama.

Pogledajte neka od pređašnjih izdanja:

