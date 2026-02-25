logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imala sam 19 prekida trudnoće, Taki nije mogao da me obuzda": Jezivo priznanje Maje Marinković

"Imala sam 19 prekida trudnoće, Taki nije mogao da me obuzda": Jezivo priznanje Maje Marinković

Autor Marina Cvetković
0

Maja je otkrila da je bila svojeglava i da ni njen otac nije mogao da je obuzda, te istakla da mu nije sve priznala.

Jezivo priznanje Maje Marinković o abortusima Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Rijaliti učesnica Maja Marinković, koja je javnosti poznata po brojnim skandalima, nedavno je šokirala sve svojom izjavom o prekidima trudnoće.

Nakon što je jedna od njenih cimerki iz rijalitija popila pilulu za dan posle, Maja je odlučila da podijeli svoje šokantno iskustvo i upozori druge djevojke. Priznala je da je tokom života popila više od 200 takvih tableta, kao i da je imala čak 19 prekida trudnoće.

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i imala bar 19 prekida trudnoće", šokirala je starleta.

Ona je istakla da nerado priča o tome, jer to nije nešto čime bi se bilo koja djevojka trebala ponositi, te da iz ove perspektive nikada više to ne bi uradila.

"Djevojke treba da vode računa o tome šta rade"

Osvrnula se i na svog oca Radomira Marinkovića Takija, ističući da je uvijek bila svojeglava i da ni otac nije mogao da je obuzda.

"Uvijek sam bila svojeglava. Ni Taki nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome, jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spriječe trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade djevojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne", rekla je starleta nedavno.

Tagovi

Maja Marinković taki marinković prekid trudnoće abortus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ