"Imala sam 19 prekida trudnoće, Taki nije mogao da me obuzda": Jezivo priznanje Maje Marinković

Maja je otkrila da je bila svojeglava i da ni njen otac nije mogao da je obuzda, te istakla da mu nije sve priznala.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Rijaliti učesnica Maja Marinković, koja je javnosti poznata po brojnim skandalima, nedavno je šokirala sve svojom izjavom o prekidima trudnoće.

Nakon što je jedna od njenih cimerki iz rijalitija popila pilulu za dan posle, Maja je odlučila da podijeli svoje šokantno iskustvo i upozori druge djevojke. Priznala je da je tokom života popila više od 200 takvih tableta, kao i da je imala čak 19 prekida trudnoće.

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i imala bar 19 prekida trudnoće", šokirala je starleta.

Ona je istakla da nerado priča o tome, jer to nije nešto čime bi se bilo koja djevojka trebala ponositi, te da iz ove perspektive nikada više to ne bi uradila.

"Djevojke treba da vode računa o tome šta rade"

Osvrnula se i na svog oca Radomira Marinkovića Takija, ističući da je uvijek bila svojeglava i da ni otac nije mogao da je obuzda.

"Uvijek sam bila svojeglava. Ni Taki nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome, jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spriječe trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade djevojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne", rekla je starleta nedavno.