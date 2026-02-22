logo
"Zamisli ovo ti bude žena? Prije bi da me zapale": Baka Prase urnisao Jovanu Jeremić zbog izjave

Autor Marina Cvetković
0

Jutjuber Baka Prase reagovao je na video Jovane Jeremić i njene izjave o muškarcima i novcu, pa je žestoko potkačio.

Baka Prase isprozivao Jovanu Jeremić Izvor: Instagram/bakaprase/Youtube/Pink/printscreen

Jutjuber Baka Prase, kojem su nedavno zapalili skupoceni žip, je u jednom lajvu slušao Jovaninu izjavu o tome kako "muškarac bez para ne vrijedi".

"Muškarac bez para je kao selo bez crkve. Jednostavno, u prirodi muškarca je da ima lovu", izjavila je Jovana nedavno.

Baka je zbog njene izjave reagovao na sebi svojstven način:

"J*bem ti k*rac, brate", povikao je Baka šokirano.

@stankella15Baka Prase reaguje na novu umotvorinu Jovane Jeremic#bakaprase#stankella#fyp#viral@bakaprase♬ original sound - Stankella

Baka Prase je zatim pomenuo i zapaljenog "brabusa", pa rekao da bi dao da mu zapale sve automobile, prije nego da mu Jovana Jeremić bude žena.

"Pa tebra dao bih, tačnije poželio bih, da mi zapale sva kola, nego da mi ovo bude žena.Zamisli ovo ti bude žena?! Bukvalno, tebe da zapale. Strašno, Jovana Jeremić, digitalac", rekao je Baka Prase u lajvu.

Podsjetite se i kako izgleda spaljeni skupocjeni automobil Bake Praseta:

A pogledajte i kako Baka živi:

Baka prase Jovana Jeremić

