"Čujemo se kada mi pošalje fotografije": Jelena Karleuša o odnosu sa Bakom Prasetom, osvrnula se na njegovu djevojku

Jelena Karleuša prokomentarisala je svoj odnos sa poznatim jutjuberom.

Izvor: Instagram/printscreeen/bakaprase/Petar Aleksić

Muzička zvijezda Jelena Karleuša je, odmah po dolasku u Šimanovce na snimanje nove emisije "Pinkove zvezde", otkrila kako se osjeća Zorica Brunclik, koja je već nekoliko nedelja odsutna iz ovog muzičkog takmičenja.

"Ja se nadam da je dobro, načula sam da je bolesna, prehlađena, ali se nadam da će se to uskoro riješiti", rekla je JK.

Na pitanje da li se čula sa Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase, koji joj je poklonio Rolex Rainbow Datejust u njegovom lajvu, ona je rekla:

"Kojom bakom? Da li sam se ja čula sa Bakom? Mi se čujemo s vremena na vrijeme kada mi on pošalje fotografije svog... svog auta", rekla je JK kroz osmijeh, a onda se zbunila na pitanje o Bogdanovoj djevojci:

"On ima djevojku? Nije mi rekao! On je poznat po tome da ima lijepe djevojke."

Poslednjih dana na društvenim mrežama korisnici upoređuju zlatne scenske kostime koje su ponijele Jelena Karleuša i Tea Tairović, budući da su gotovo identični, a sada je JK javno oplela po mlađoj kolegenici.

"Mislim da je krajnje neumjesno da mene i moje kostime poredite sa nečim što vrišti na jeftino kroz ekran. Mislim da sam ja neko ko može da bude jako dobar uzor, pogotovu kada su scenski kostimi u pitanju. Ni jedan kostim koji sam ja nosila na koncertima, ne može da se kupi, jer je specijalno iskreiran po meni", rekla je Jelena Karleuša, pa progovorila o dokumentarcu posvećenom Saši Popoviću.

"Dala sam svoj mali doprinos. Pričala sam o Saši, ali nisam mogla mnogo, jer sam se potresla. Saša je sahranjen pored moje majke i isti dan kada i moja Divna, tako da sam stalno pored njegovog groba."