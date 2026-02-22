Desingerica vrijeđao Kemiša, takmičarka cijeli žiri: Skandalozne scene u Pinkovim zvezdama, on napustio emisiju

Sinoć je bilo burno u Pinkovim zvezdama, Miroljub Aranđelović Kemiš je mijenjao svoju suprugu Zoricu Brunclik na mjestu žirija i - zažalio

Sinoć je na Pinku emitovana još jedna emisije muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, tokom koje došlo do žestoke rasprave između Dragomira Despića Desingerice i Miroljubaba Aranđelovića Kemiša koji je mijenjao suprugu Zoricu Brunclik.

Nakon što je Desingericin kandidat Mirnes Muslim završio svoj nastup, došlo je do žestokog okršaja između članova žirija, tako da je Kemiš na kraju napustio emisiju.

"Prvo, ovde se spominje sukob generacija, to nije sukob generacija, ovo je sukob znalaca i neznalaca. Ovo je sukob dva producenta, sa dvije pjevačice koje su bile u početnoj fazi, pa su napredovale "rekao je Kemiš.

" Je l' ti sebe smatraš producentom? Ti si svirač, drndač dugmića "rekao je Desingerica, nakon čega je Kemiš ustao i napustio Pinkov studio.

Viki pobijesnila zbog takmičarke

U "Pinkovim zvezdama" došlo je do drame i kada je takmičarka Milanka Stefanović, nezadovoljna ishodom glasanja, ušla u oštru verbalnu raspravu sa članovima žirija, što je potpuno izbacilo iz takta Viki Miljković.

Nakon što je završila svoj nastup, Milanka Stefanović je dobila samo jedan pozitivan glas, i to od Dragomira Despića Desingerice. Vidno nezadovoljna, takmičarka je odlučila da ne ćuti, pa je pred milionskim auditorijumom izjavila da glasanje "nije bilo iskreno".

Kada ju je Desingerica upitao čije je glasanje bilo najneiskrenije, Milanka je drsko odgovorila:

" Nemoj da čačkaš mečku. To što bih ja rekla, to svakako nije za emisiju, tako da eto, na tome će se završiti."

Viki Miljković nije mogla da prećuti ovakvo ponašanje na sceni, te je oštro reagovala na pokušaje da se takmičarkin nastup romantizuje.

" Šta danas zovu hrabrim, ne želim da polemišem "odbrusila je Viki u dahu, a zatim dodala:

"To što se zove hrabrim, ja zovem nevaspitanim!"

(Alo, MONDO)