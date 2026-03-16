Pokret Ansar Alah iz Jemen zaprijetio je zatvaranjem strateški važnog Bab el-Mandeb moreuza ako se donese odluka o pružanju vojne podrške Iran, najavljujući pomorsku blokadu protiv Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Izvor: Google Earth

Pokret Ansar Alah iz Jemena zaprijetio je zatvaranjem strateški važnog moreuza Bab el-Mandeb ako se donese odluka o pružanju vojne podrške Iranu, najavljujući zvaničnu pomorsku blokadu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Abed el-Tavr, zvaničnik vojnih snaga pokreta Huti iz Jemena, izjavio je da bi, u slučaju odluke o intervenciji u korist Irana, prva mjera mogla biti zvanično proglašenje pomorske blokade protiv Sjedinjenih Američkih Država i "cionističkog režima".

Pojasnio je da bi trgovački brodovi i ratni brodovi, uključujući i nosače aviona, namijenjeni teritoriji SAD i okupiranim teritorijama, odnosno Izraelu, mogli biti zaustavljeni.

Izvor: Google Earth

Kako je naveo, druga razmatrana mjera jeste potpuno zatvaranje Bab el-Mandebskog moreuza za sve brodove koji plove ka izraelskim lukama.

Paralelno sa najavama Hutua, Islamska revolucionarna garda blokira Ormuski moreuz, što je značajno usporilo najvažniji energetski koridor na globalnom nivou.