Pored Ramaja, optužnicim su obuhvaćeni Valentina Grubović i DOO Alter Centar Budva-CG. Ročište koje je bilo zakazano za 27.februar je odloženo.

Pred Osnovnim sudom u Kotoru i dalje se vodi postupak protiv Nasera Ramaja povodom optužbi da je oštetio budžet Crne Gore za dva miliona eura.

,,Obavještavamo Vas da je na glavnom pretresu u predmetu K.br.350/24 dana 27.02.2026.godine traženo odlaganje kako bi se upoznali sa dostavljenim nalazom i mišljenjem vještaka, pa je glavni pretres odložen za dan 02.04.2026.godine u 9,00 časova", naveli su u odgovoru za portal Dan iz Uprave Osnovnog suda Kotor, piše Dan.

Podsjećamo, Osnovni sud u Kotoru potvrdio je ranije optužnicu za krivično djele utaja poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 2.235.000 eura.

,,Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru podiglo je optužnicu protiv jednog pravnog lica (doo „A.C.B.-CG“) iz Budve i dva odgovorna lica (V.G. i N.R.) zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 2.235.000 eura. Optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Kotoru", naveli su ranije je u saopštenju.

,,U nastavku aktivnosti koju su Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga realizovali 1. avgusta 2024. godine, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, prilikom koje je lišena slobode V.G., direktorica privrednog društva d.o.o 'Alart Centar Budva – CG' i protiv nje i navedenog privrednog društva podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, danas je u Ulcinju od strane službenika Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, lišen slobode N.R., nakon što je stupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj. Protiv njega su službenici policije prethodno podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa kao jedan od vlasnika privrednog društva d.o.o 'Alart Centar Budva – CG' čime je pričinjena materijalna šteta Budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.044.008,64 eura", naveli su ranije u saopštenju Uprave policije, prenosi Dan.