Ovaj muškarac je Karleuši najveća podrška nakon skandala sa Duškom: Isplivala fotka iz restorana, usijale se mreže

Jelena Karleuša fotografila se sa ocem Draganom.

Jelena Karleuša nakon povratka iz Dubaija, gdje je uživala u odmoru sa ćerkama, Jelena vratila se uobičajenim poslovnim obavezama.

Snimanja emisije Pinkove zvezde ponovo su u punom jeku, ali pjevačica je između gustog rasporeda našla vreme da se vidi sa ocem i provede nekoliko opuštenih sati u porodičnoj atmosferi.

Jelena i Dragan viđeni su u jednom restoranu u Zemunu, gdje su rado pozirali zajedno.

Karleuša je i ovog puta privukla pažnju svojim svedenim, ali elegantnim izdanjem – nosila je klasičan crni sako, dok je minimalna šminka dodatno istakla njen prirodan izgled. Dragan je bio ležerno obučen u duksericu, vidno opušten i raspoložen.

Neće pokretati spor protiv Dušak zbog upada u stan

Podsjetimo, JK nam je po povratku iz Dubaija, rekla da više neće komentarisati bivšeg supruga.

"Neću pokretati sudske postupke. Zbog moje djece ja sam jako blaga, biram riječi, mislim da su od drugo roditelja već dovoljno izložene stresu. Ne želim da dodatno pravim haos. Sve što želite da znate o njemu, pitajte njega. Mi smo se razveli, više nemam nikakve veze sa tim čovjekom. Pogotovo posle svega ovog što se desilo. Ovo što se desilo je užasna katastrofa. Veliki stres i za mene i za moju djecu, ali prošlo je i idemo dalje", istakla je Karleuša.