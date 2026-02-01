logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj muškarac je Karleuši najveća podrška nakon skandala sa Duškom: Isplivala fotka iz restorana, usijale se mreže

Ovaj muškarac je Karleuši najveća podrška nakon skandala sa Duškom: Isplivala fotka iz restorana, usijale se mreže

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša fotografila se sa ocem Draganom.

Ovaj muškarac je Karleuši najveća podrška nakon skandala sa Duškom: Isplivala fotka iz restorana, us Izvor: Pink printscreen

Jelena Karleuša nakon povratka iz Dubaija, gdje je uživala u odmoru sa ćerkama, Jelena vratila se uobičajenim poslovnim obavezama.

Snimanja emisije Pinkove zvezde ponovo su u punom jeku, ali pjevačica je između gustog rasporeda našla vreme da se vidi sa ocem i provede nekoliko opuštenih sati u porodičnoj atmosferi.

Jelena i Dragan viđeni su u jednom restoranu u Zemunu, gdje su rado pozirali zajedno.

Karleuša je i ovog puta privukla pažnju svojim svedenim, ali elegantnim izdanjem – nosila je klasičan crni sako, dok je minimalna šminka dodatno istakla njen prirodan izgled. Dragan je bio ležerno obučen u duksericu, vidno opušten i raspoložen.

Neće pokretati spor protiv Dušak zbog upada u stan

Podsjetimo, JK nam je po povratku iz Dubaija, rekla da više neće komentarisati bivšeg supruga.

"Neću pokretati sudske postupke. Zbog moje djece ja sam jako blaga, biram riječi, mislim da su od drugo roditelja već dovoljno izložene stresu. Ne želim da dodatno pravim haos. Sve što želite da znate o njemu, pitajte njega. Mi smo se razveli, više nemam nikakve veze sa tim čovjekom. Pogotovo posle svega ovog što se desilo. Ovo što se desilo je užasna katastrofa. Veliki stres i za mene i za moju djecu, ali prošlo je i idemo dalje", istakla je Karleuša.

Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić razvod braka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ