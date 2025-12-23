Jovana Jeremić se oglasila nakon vijesti o Deinoj trudnoći: Uputila emotivne riječi koleginici

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se povodom radosnih vijesti o koleginici Dei Đurđević, koja je u drugom stanju.

Izvor: Youtube printscreen/ Novo jutro

Dea Đurđević, voditeljka emisije "Novo jutro", uskoro će se ostvariti u ulozi majke. Oca djeteta, Lazara, poznaje još iz srednjoškolskih dana, kada su se kratko zabavljali.

Jovana Jeremić je tim povodom na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju Dee i uz emotikon srca uputila joj poruku:

"Čestitam. Dea je povukla nogu. Dar od Boga."

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Podsjetimo, Dea Đurđević je nedavno objavila i prve fotografije sa trudničkim stomakom, dok se povodom prinove oglasio i njen bivši partner, novinar i reporter Mladen Mijatović.

"Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovjek", rekao je Mladen na vest da je njegova bivša partnerka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju za Blic.