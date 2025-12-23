logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovana Jeremić se oglasila nakon vijesti o Deinoj trudnoći: Uputila emotivne riječi koleginici

Jovana Jeremić se oglasila nakon vijesti o Deinoj trudnoći: Uputila emotivne riječi koleginici

Autor Marina Cvetković
0

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se povodom radosnih vijesti o koleginici Dei Đurđević, koja je u drugom stanju.

Jovana Jeremić ugostila u emisiji nakon štoje Mitrović podelio otkaze Izvor: Youtube printscreen/ Novo jutro

Dea Đurđević, voditeljka emisije "Novo jutro", uskoro će se ostvariti u ulozi majke. Oca djeteta, Lazara, poznaje još iz srednjoškolskih dana, kada su se kratko zabavljali.

Jovana Jeremić je tim povodom na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju Dee i uz emotikon srca uputila joj poruku:

"Čestitam. Dea je povukla nogu. Dar od Boga."

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Podsjetimo, Dea Đurđević je nedavno objavila i prve fotografije sa trudničkim stomakom, dok se povodom prinove oglasio i njen bivši partner, novinar i reporter Mladen Mijatović.

"Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovjek", rekao je Mladen na vest da je njegova bivša partnerka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju za Blic.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić Dea Đurđević trudnoća trudna

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ