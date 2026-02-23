Edita Aradinović prvi put pokazala trudnički stomak: Donijela šok odluku zbog bivšeg koji već uživa sa novom djevojkom

Edita Aradinović je u petom mjesecu trudnoće i prvi put je ponosno pokazala trudnički stomak.
Pjevačica Edita Aradinović (31) u petom je mjesecu trudnoće, a sada je na Instagramu prvi put pokazala svoj trudnički stomak. Iako se aktivno snima na mrežama, te se često može videti i dok šeta Beogradom, trudnoću je do sada skrivala širokom garderobom.
Nakon što se nedavno otkrilo da čeka djevojčicu, Edita je sada ponosno pokazala stomak dok vježba u helankama i topu, napisavši: "Rastemo".Izvor: editaaradinovic/instagram
Edita ne govori o ocu djeteta
Inače, pjevačica je odlučila da o ocu djeteta više ne govori javno, ističući da ne želi da prenosi frustracije na bebu i da je trudnoća bila zdrava i planirana odluka.
Inače, nakon vijesti da je par raskinuo vezu, pojavili su se navodi izvora Kurira da je bivši Edite Aradinović već nastavio dalje, te da je viđen u društvu nove djevojke.
Pjevačica navode nije komentarisala, a za bivšeg je jedino rekla da je "dobar čovjek", kao i da će biti "dobar otac".