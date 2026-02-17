logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Indi progovorila o Editinoj trudnoći: Pjevačica otkrila da se ne druži sa kolegama jer ne voli lažne osmijehe

Indi progovorila o Editinoj trudnoći: Pjevačica otkrila da se ne druži sa kolegama jer ne voli lažne osmijehe

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Indi je iskreno govorila o estradi i svojim kolegama.

Indi progovorila o Editinoj trudnoći Izvor: Kurir TV/Printscreen/YouTube/ KONTRA SHOW /printscreen

Pjevačica Indi Aradinović ne krije sreću jer će postati tetka. Ona je pred kamerama MONDO portala progovorila o trudnoći svoje sestre Edite.

"Prošao je krizni dio trudnoće, što je bilo najvažnije da se sazna da je plod sasvim u redu, da li je ona zdrava trudnica. Hvala Bogu i jedno i drugo napreduje. Možemo da se radujemo i da pratimo njenu trudnoću. Jako velika i bitna uloga ove godine, postaću tetka", rekla je ona.

Indi je upitana da li je trudnoća zbližila sestru i nju.

"Pa neka to bude tajna", rekla je pjevačica kroz osmijeh.

Pogledajte

00:51
"Srećni smo, krizni period je prosao": Indi Aradinovic emotivno o trudnoci sestre Edite
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica se osvrnula i na svoje kolege, te navela da se ne druži sa ljudima sa estrade jer ne voli lažne osmijehe.

Poslušajte cijelu izjavu:

Pogledajte

01:02
"Ne volim lazne osmehe i nisam animator": Indi brutalno o kolegama sa estrade
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Indi aradinović edita aradinović trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ