Indi progovorila o Editinoj trudnoći: Pjevačica otkrila da se ne druži sa kolegama jer ne voli lažne osmijehe

Indi je iskreno govorila o estradi i svojim kolegama.
Pjevačica Indi Aradinović ne krije sreću jer će postati tetka. Ona je pred kamerama MONDO portala progovorila o trudnoći svoje sestre Edite.
"Prošao je krizni dio trudnoće, što je bilo najvažnije da se sazna da je plod sasvim u redu, da li je ona zdrava trudnica. Hvala Bogu i jedno i drugo napreduje. Možemo da se radujemo i da pratimo njenu trudnoću. Jako velika i bitna uloga ove godine, postaću tetka", rekla je ona.
Indi je upitana da li je trudnoća zbližila sestru i nju.
"Pa neka to bude tajna", rekla je pjevačica kroz osmijeh.
Pjevačica se osvrnula i na svoje kolege, te navela da se ne druži sa ljudima sa estrade jer ne voli lažne osmijehe.
Poslušajte cijelu izjavu: