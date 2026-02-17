Indi progovorila o Editinoj trudnoći: Pjevačica otkrila da se ne druži sa kolegama jer ne voli lažne osmijehe

Indi je iskreno govorila o estradi i svojim kolegama.

Pjevačica Indi Aradinović ne krije sreću jer će postati tetka. Ona je pred kamerama MONDO portala progovorila o trudnoći svoje sestre Edite.

"Prošao je krizni dio trudnoće, što je bilo najvažnije da se sazna da je plod sasvim u redu, da li je ona zdrava trudnica. Hvala Bogu i jedno i drugo napreduje. Možemo da se radujemo i da pratimo njenu trudnoću. Jako velika i bitna uloga ove godine, postaću tetka", rekla je ona.

Indi je upitana da li je trudnoća zbližila sestru i nju.

"Pa neka to bude tajna", rekla je pjevačica kroz osmijeh.

Pjevačica se osvrnula i na svoje kolege, te navela da se ne druži sa ljudima sa estrade jer ne voli lažne osmijehe.

Poslušajte cijelu izjavu: