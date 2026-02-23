logo
Podnijeta krivična prijava protiv Čede Jovanovića: Oglasilo se Tužilaštvo posle tuče, terete ga za nasilničko ponašanje

Autor Dragana Tomašević
0

Protiv Čedomira Jovanovića zvanično je podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja

Podnijeta krivična prijava protiv Čede Jovanovića Izvor: Kurir

Drama oko političara Čedomira Jovanovića, dobila je svoj pravni epilog nakon incidenta koji je prije par dana potresao prijestonicu.

Policijski službenici su završili svoj dio posla, a javni tužilac je, nakon uvida u sve dokaze i izjave, donio odluku koja Jovanoviću nimalo neće ići u prilog.

Protiv Čedomira Jovanovića zvanično je podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Riječ je o članu 344, stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, što u prevodu znači da se Jovanović ne tereti za običnu čarku, već za teži oblik nasilja koji je izazvao uznemirenje javnosti ili je počinjen u grupi/prema više lica.

"Obavještavamo vas da je javni tužilac naložio da se protiv Č.J. podnese krivična prijava zbog krivičnog djela Nasilničko ponašanje. U redovnom toku postupka biće preduzete sve neophodne dokazne radnje, nakon čega će javni tužilac donijeti konačnu odluku shodno zakonu“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

S obzirom na to da je postupak pokrenut u redovnom toku, to znači da će se u narednom periodu prikupljati dodatni dokazi, saslušavati svjedoci i pregledati eventualni snimci sa sigurnosnih kamera iz kafića u kojem je izbio haos. Tek nakon što se sklopi kompletan mozaik onoga što se te večeri dogodilo, tužilaštvo će odlučiti da li će podići optužnicu koja bi Jovanovića mogla da odvede i iza rešetaka.

(Republika, MONDO)

Tagovi

Čeda Jovanović Krivična prijava

