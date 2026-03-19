Dodaje se da će predloženo rješenje doprinijeti unapređenju kontrole i praćenja poreskih obveznika, kao i jačanju fiskalne discipline

Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji, kojim se uvode obaveze opšte poreske registracije za domaća i strana pravna i fizička lica, sa ciljem jačanja fiskalne discipline i pravne sigurnosti.

Najznačajnija novina odnosi se na izmjene člana 27, kojim se preciznije definišu lica koja su obavezna da podnesu prijavu za registraciju. Prema predloženom rješenju, tu obavezu imaće domaća i strana pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost, ostvaruju prihode ili posjeduju imovinu u ili van Crne Gore, odnosno u Crnoj Gori kada je riječ o stranim licima, prenosi CdM.

„Predloženim izmjenama obezbjeđuje se jednak tretman za opštu registraciju poreskih obveznika, kako domaćih i stranih pravnih lica tako i domaćih i stranih fizičkih lica“, navodi se u dokumentu.

Izmjenama su obuhvaćeni i članovi 29 i 32, koji se odnose na način i rokove podnošenja prijava, a cilj je njihovo usklađivanje sa novom definicijom obveznika registracije.

Kako ističu iz Vlade, potreba za izmjenama proistekla je iz prakse, odnosno potrebe za sveobuhvatnim definisanjem obveznika opšte poreske registracije.

„Na ovaj način obezbjeđuje se pravna sigurnost, jednakost svih poreskih obveznika, te dosljedna primjena propisa u cilju sveobuhvatne evidencije“, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da će predloženo rješenje doprinijeti unapređenju kontrole i praćenja poreskih obveznika, kao i jačanju fiskalne discipline, prenosi CdM.

Zakonom je predviđeno da stupi na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom listu, a Vlada predlaže njegovo usvajanje po hitnom postupku.

„Odloženo usvajanje ovog zakona moglo bi izazvati poteškoće u primjeni važećeg rješenja i potencijalno stvoriti pravnu nesigurnost“, upozorava se u dokumentu.

Za sprovođenje zakona, kako je navedeno, nije potrebno obezbijediti dodatna budžetska sredstva.