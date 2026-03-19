Zbog usvajanja zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u poslanici Demokratske partije socijalista napustili su funckije u skupštinskim odborima

Skupština Crne Gore ponovo će danas odlučivati o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, o Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), kao i o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti energetike između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je te zakone Skupštini na ponovno odlučivanje.

Na dnevnom redu sjednice, osim ponovnog glasanja o tim predlozima, biće još i predlog izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima, kao i izmjena i dopune Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.