"Kakav god da je, moj je": Snežana Đurišić otkrila u kakvom je stanju njen sin, pa priznala da pije ljekove za smirenje

Sin Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pre pet dana doživio je jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru.

Sin Snežane Đurišić Marko Gvozdenović, doživio je jezivo nasilje u stanu na Vračaru, nakon kojeg je primljen u bolnicu s prelomom rebara, modricama i oguljotinama..

Nakon ove teške situacije, oglasila se i Snežana Đurišić koja je još jednom smogla snage da ispriča kako je ona posle svega.

Snežana Đurišić kaže da može o situaciji u kojoj joj muče sina da priča samo iz ugla majke...

"Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvijek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče", rekla je Snežana.

Snežana je nakon ove situacije nastavila sa poslom i nije odbila ni gostovanja, pa je tako za Grand rekla kako ima volje i snage za posao nakon svega.

"Popila sam neke tablete, ja to zovem "ludomil", ali dobro život ide dalje, hvala Bogu živ je i sve će to biti dobro. Bog je veliki", rekla je Snežana.

