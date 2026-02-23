logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kakav god da je, moj je": Snežana Đurišić otkrila u kakvom je stanju njen sin, pa priznala da pije ljekove za smirenje

"Kakav god da je, moj je": Snežana Đurišić otkrila u kakvom je stanju njen sin, pa priznala da pije ljekove za smirenje

Autor Dragana Tomašević
0

Sin Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pre pet dana doživio je jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru.

Snežana Đurišić otkrila u kakvom je stanju njen sin, pa priznala da pije ljekove za smirenje Izvor: Youtube/Printscreen/GrandMagazin

Sin Snežane Đurišić Marko Gvozdenović, doživio je jezivo nasilje u stanu na Vračaru, nakon kojeg je primljen u bolnicu s prelomom rebara, modricama i oguljotinama..

Nakon ove teške situacije, oglasila se i Snežana Đurišić koja je još jednom smogla snage da ispriča kako je ona posle svega.

Snežana Đurišić kaže da može o situaciji u kojoj joj muče sina da priča samo iz ugla majke...

"Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvijek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče", rekla je Snežana.

Snežana je nakon ove situacije nastavila sa poslom i nije odbila ni gostovanja, pa je tako za Grand rekla kako ima volje i snage za posao nakon svega. 

"Popila sam neke tablete, ja to zovem "ludomil", ali dobro život ide dalje, hvala Bogu živ je i sve će to biti dobro. Bog je veliki", rekla je Snežana.

Pogledajte slike njenog sina Marka:

Snežana je nedavno održala konferenciju za novinare gdje je detaljno govorila o tome šta se desilo njenom nasledniku - poslušajte šta je rekla za MONDO:

Pogledajte

04:27
"Mučen je i maltretiran, obišla sam ga": Snežana Đurisic o sinu i nasilju kroz koje je prošao, obišla ga u bolnici
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(Blic, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

snežana đurišić marko gvozdenović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ