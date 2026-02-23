Desingerica opleo po estradi, spomenuo i Đanija, pa se dotakao skandala s jagnjetom: "Okrenem se, ono pufna neka"

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je nastup zbog kojeg je naišao na žestoku osudu javnosti jer se na bini našlo jagnje.

Nakon što je napadnut i optužen za zlostavljanje životinja, Desingerica je iznio svoju stranu priče. On tvrdi da to nije njegova zamisao, te da nije znao da će neko iznijeti životinju na binu.

"Ne znam kako je došlo do toga, kako ja da znam? Koga sam ja doveo? Otkud ja znam ko je doveo jagnje. Nisam ja čuvar zoološkog vrta, svako nek radi šta hoće. Kada sam radio, ja sam vidio da gledaju u jednu tačku, svi vrište kao, neko ludilo, ja se okrećem, ono pufna neka. Ja sam poljubio i mislio sam to je to, vidim da stoji tu..." objašnjava kontroverzni treper pa nastavlja:

"Posle sam pokazao mojima da pomjere, jer sam bio i ja u šoku, baš pakao. Šta da ti kažem, mediji su mediji, ljudi su ljudi, ne možeš im nikada udovoljiti, znaš, nikome ništa ne valja. Ja sam plaćen da ljudima bude dobro, najveći prioritet su mi ljudi da se vesele, a ne mogu ja da određujem šta neko smije, a šta ne smije", istakao je Despić u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a potom je opleo po estradi.

"Kojih pola me ne voli, ko me ne voli? Znam da je estrada generalno malo komplikovana, dosta dvolična i sujetna, ja sam to prihvatio i to je takav posao, takva vrsta posla. Ima koji nisu dobri sa mnom, pa su sada dobri, 10 odsto me ne voli, a 90 odsto ne znam da li je stvarno ili eto, stvarno gotivi", prokomentarisao je on, pa se dotakao saradnje sa Đanijem.

"Lijepo, lijepo, to je bilo spontano. Znam da je mega, mega, htio sam da to stvarno podijelim i njega sam čuo na toj pjesmi i bio sam u fazonu da on može da isprati taj gas. Pitao sam ga gdje je, šta je, kaže on meni: 'Sto odsto je dobro čim si to radio', otvorili smo 30 piva i blejali smo."

O Pinkovim zvezdama

Desingerica kaže da je zadovoljan kako se snašao u ulozi stručnog žirija u Pinkovim zvezdama.

"Zadovoljan sam, nije da se nisam snašao, ja sam se borio za svoje mjesto. Na kraju sam ja to baš dobro izgurao, imam neko svoje mjesto, i svako je betonirao svoje mjesto i status u toj emisiji. Na početku je bilo teško i naporno, a sada je pozicionirano i lakše. Uskoro ću posjetiti Viki u Istanbulu, a sa Viki sam u najboljim odnosima", rekao je on.

