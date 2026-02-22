Ronioci Žandarmerije pronašli su tijela dvoje ribolovaca u jezeru Barje kod Leskovca, nakon tri dana potrage za nestalim Slavišom Antićem i Stefanom Krstićem.

Izvor: ustupljene fotografije

Ronioci Žandarmeriјe pronašli su tijela dvoјice ribolovaca u јezeru Barјe kod Leskovca.

Nakon tri dana potrage, tijela ribolovaca pronađena su u јezeru Barјe, na dubini od 35 metara.

U potrazi su učestvovali pripadnci Sektora za vanredne situaciјe.

Podsjetimo, cijela Srbija je sa zebnjom čekala vijesti iz okoline Leskovca, gdje je bila u toku potraga za dvojicom nestalih prijatelja, Slavišom Antićem (47) i Stefanom Krstićem (38).

Slaviša i Stefan nestali su pod misterioznim okolnostima prije četiri noći. Iako su važili za iskusne ljude koji poznaju ćudi jezera i lokalni teren sela Crcavac, od te kobne noći im se izgubio svaki trag.

Od trenutka kada su porodice alarmirale policiju, pokrenuta je opsežna akcija:

Čamci sa sonarima su neprestano "češljali" dno u potrazi za bilo kakvim anomalijama.

Pješačke patrole obilazile su strmovit i nepristupačan priobalni pojas.

Specijalistički timovi su provjeravali svaku uvalu, nadajući se bilo kakvom komadu opreme ili tragu koji bi ukazao na to šta se desilo.

Nažalost, tijela Slaviše i Stefana su danas pronađena.