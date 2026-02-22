Narko-karteli krenuli u surovu odmazdu nakon smrti vođe El Menča.

Izvor: David Peinado / Alamy / Profimedia

Nasilje je izbilo u više dijelova zapadnog Meksika nakon što je u vojnoj operaciji ubijen vođa Kartela nove generacije Halisko (CJNG) Nemesio Ruben Osegjera Servantes, poznatiji kao "El Menčo". Njegova smrt izazvala je višesatne sukobe, paljenje vozila i blokade puteva, dok su vlasti proglasile vanredne mjere bezbjednosti.

Heightened military activity is seen on a central Mexico highway.pic.twitter.com/nCU7oUB4kF — Open Source Intel (@Osint613)February 22, 2026

Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su bezbednosne snage ubile Osegjeru Servantesa tokom akcije u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Halisko, koja važi za uporište kartela. Prema zvaničnim navodima, on je ranjen tokom racije i preminuo je dok je helikopterom prebacivan ka Meksiko Sitiju.

Tokom operacije vojska je bila pod vatrom. Na licu mjesta ubijene su četiri osobe, dok su još tri, uključujući Osegjeru Servantesa, podlegle povredama. Dvije osobe su uhapšene, a zaplenjena su oklopna vozila, raketni bacači i druga teška naoružanja. Trojica pripadnika oružanih snaga su ranjena i nalaze se na liječenju.

The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) torched vehicles in Puerto Vallarta, Mexico.pic.twitter.com/oWGz2yK1VE — Open Source Intel (@Osint613)February 22, 2026

Zapaljena vozila i blokirani putevi

Likvidacija jednog od najmoćnijih narko-bosova izazvala je talas nasilja. Kartel je, prema izvještajima sa terena, organizovao višesatne blokade puteva uz paljenje automobila i autobusa, taktiku koju kriminalne grupe često koriste kako bi ometale vojne operacije.

Guverner Haliska Pablo Lemus Navaro aktivirao je „crveni kod“, protokol za vanredne bezbjednosne situacije. Javni prevoz u državi je obustavljen, a građanima je savjetovano da ostanu u svojim domovima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog dima iznad grada Puerto Valjarta, dok su putnici u panici trčali kroz aerodrom u glavnom gradu države – Gvadalahari.

Slična situacija zabeležena je i u Rejnosi, pograničnom gradu u državi Tamaulipas, gde su kartelske grupe blokirale puteve ka aerodromu. Iako su međunarodni mostovi prema SAD ostali otvoreni, ključne saobraćajnice bile su zatvorene.

Mexico is burning.pic.twitter.com/E8wmrrbw7L — Ian Miles Cheong (@ianmiles)February 22, 2026

Američko upozorenje i obustava letova

Zamjenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau potvrdio je smrt Osegjere Servantesa i opisao ga kao „jednog od najkrvavijih i najnemilosrdnijih narko-bosova“.

"Ovo je veliki razvoj događaja za Meksiko, SAD, Latinsku Ameriku i svijet. Dobri momci su jači od loših", naveo je Landau.

Stejt department izdao je bezbjednosno upozorenje američkim državljanima u državama Halisko, Tamaulipas, Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon, uz savet da ostanu u zatvorenim prostorima do daljeg.

Zbog bezbjednosne situacije, kompanija Er Kanada privremeno je obustavila operacije na aerodromu u Puerto Valjarti. Letove ka tom gradu otkazale su i kompanije Sautvest i Aljaska erlajns, dok je Delta erlajns izdala posebna obavještenja putnicima i omogućila promjenu letova.

Canadian tourists sheltering on the rooftop of a hotel in Puerto Vallarta share what’s happening to them as the entire city has come under siege by CJNG narcoterrorists.pic.twitter.com/8yNVO7jjCb — Ian Miles Cheong (@ianmiles)February 22, 2026

Ko je bio "El Menčo"?

Nemesio Ruben Osegjera Servantes (59) poreklom je iz Agilje u državi Mičoakan. Još od devedesetih godina bio je uključen u trgovinu drogom, a oko 2007. godine zajedno sa Erikom Valensijom Salasarom, poznatim kao „El 85“, osnovao je Kartel nove generacije Halisko.

Izvor: Profimedia/K.C. Alfred /Zuma Press

Kartel CJNG važi za jednu od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku, sa prisustvom u svih 50 američkih saveznih država. Američka Agencija za borbu protiv droga (DEA) smatra ga jednako snažnim kao i ozloglašeni Sinaloa kartel.

CJNG je poznat po brutalnim napadima na vojsku, uključujući obaranje helikoptera, korišćenje dronova za bacanje eksploziva i postavljanje mina. Godine 2020. izveo je spektakularan atentat granatama i automatskim oružjem u centru Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa policije, a današnjeg saveznog sekretara za bezbjednost.

Optužnice i oznaka terorističke organizacije

Osegjera Servantes je od 2017. godine više puta optuživan pred Okružnim sudom SAD za Distrikt Kolumbija. Američki Stejt department nudio je nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Administracija Donalda Trampa je u februaru 2025. godine kartel CJNG označila kao stranu terorističku organizaciju, navodeći da se, pored krijumčarenja fentanila, bavi iznudama, krijumčarenjem migranata, krađom nafte i minerala, kao i trgovinom oružjem.

Bezbednosna situacija u zapadnom Meksiku i dalje je napeta, dok vlasti pokušavaju da uspostave kontrolu nakon smrti jednog od najtraženijih narko-bosova u regionu.

(CBS News/Mondo)