Skandalozno zlostavljanje životinje na nastupu pjevača: Snimak iz Vranja zgrozio javnost u Srbiji (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Snimak je izazvao lavinu negativnih komentara i mnogi smatraju da je ovo već pretjerivanje i privlačenje pažnje na potpuno pogrešan način.

Skandalozno zlostavljanje životinje na nastupu pjevača: Snimak iz Vranja zgrozio javnost u Srbiji (V Izvor: Printscreen/Facebook/Zorica Marković

Dragomir Despić Desingerica još jednom je uspio da izazove buru reakcija gdje god da se pojavi. Njegov najnoviji nastup pretvorio se u pravi skandal, a snimci sa bine u rekordnom roku preplavili su društvene mreže, iako reper nije bio glavni akter incidenta.

Tokom izvođenja pjesme „Čokolada“, reperu je na scenu donijeto živo jagnje. Muškarac je podigao životinju, koja se opirala i pokušavala da pobjegne, dok je Despić nastavljao da pjeva bez prekida.

Ovaj potez izazvao je snažne reakcije publike, ali i korisnika društvenih mreža koji su oštro osudili prizor.

Ubrzo su uslijedili brojni negativni komentari, a mnogi su izrazili šok zbog tretmana životinje tokom nastupa. Jedan od komentara koji se najviše dijelio glasio je:

„Ovo je previše, umjetnost ne smije da uključuje zlostavljanje životinja!“, „Pretjerujete“, „Šta je ljudima u glavi da urade ovako nešto“, „Taman kad pomislim da sam sve vidio, ljudi u Vranju me šokiraju“, „Ovde Despić nije kriv, već su krivi ljudi koji se ovako ponašaju“, bili su samo neki od komentara.

Tagovi

Dragomir Despić desingerica reper

