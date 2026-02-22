Nadležne službe tragaju za 52-godišnjim Miljanom Vešovićem iz Podgorice, koji je nestao u subotu veče, 14. februara.

Izvor: privatna arhiva

Od tog trenutka traje intenzivna potraga u koritu rijeke Morače.

Automobil nestalog pronađen je na autobuskom stajalištu, u blizini pješačkog mosta prema Zagoriču, na putu Podgorica - Spuž.

Porodica apeluje na građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku nestalog muškarca, odmah kontaktiraju policiju ili se jave porodici na broj telefona 067 615 216.