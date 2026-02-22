"El Menčo" podlegao povredama posle vojne akcije, SAD izdale upozorenje.

Nemesio Oseguerа Servantes, poznatiji kao "El Menčo", vođa jednog od najmoćnijih i najopasnijih narko-kartela u Meksiku - Kartela nove generacije Halisko (CJNG) - ubijen je tokom vojne operacije u saveznoj državi Halisko, prenose lokalni mediji.

Meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je preminuo od zadobijenih povreda tokom vazdušnog transporta nakon akcije.

De cruzar la frotnera como indocumentado a ser el riminal más buscado en México. ¿Quién Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"?pic.twitter.com/hrVXJ27ixC — El Heraldo de México (@heraldodemexico)February 22, 2026

Likvidiran u zoru tokom vojne operacije

Prema dostupnim informacijama, operacija je izvedena u zoru u centralno-zapadnom dijelu zemlje, u državi Halisko, koja važi za uporište ovog kartela.

Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je "El Menčo“ preminuo od posledica povreda dok je bio prebacivan vazdušnim putem nakon intervencije vojske, prenosi agencija Rojters.

Kartel sa gotovo nacionalnim uticajem

Kartel nove generacije Halisko (CJNG) proširio se iz svoje prvobitne baze u državi Halisko i danas ima gotovo nacionalno prisustvo širom Meksika. Smatra se jednim od najbrutalnijih i najorganizovanijih kriminalnih sindikata u zemlji.

Tokom nedelje pojavili su se nepotvrđeni izveštaji o zapaljenim automobilima i naoružanim osobama na ulicama u Halisku i drugim djelovima zemlje, što ukazuje na moguće odmazde i destabilizaciju nakon smrti vođe kartela.

SAD nudile 15 miliona dolara za informacije

Sjedinjene Američke Države ranije su nudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja "El Menča", koji je važio za jednog od najtraženijih kriminalaca u regionu.

Američki Stejt department izdao je upozorenje svojim državljanima da ostanu u zatvorenim prostorima („shelter-in-place“) u državama Halisko i Tamaulipas, kao i u pojedinim oblastima država Mičoakán, Gerero i Nuevo Leon, zbog bezbjednosne situacije.

Zvanične meksičke vlasti zasad nisu saopštile dodatne detalje o operaciji.

