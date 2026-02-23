U prevrtanju čamca na Uni kod Hrvatske Kostajnice pronađeni su jedan preživjeli muškarac i jedno tijelo, dok policija i HGSS intenzivno tragaju za nestalim osobama.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Na području Hrvatske Kostajnice, u mjestu Rosulje, policijski službenici su tokom nadzora državne granice u 4.45 časova začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une. Na mjesto događaja upućene su policijske patrole, a pozvane su i druge hitne službe. Do sada je pronađena jedna živa muška osoba, kao i jedno tijelo nepoznatog muškarca.

Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama.

(Index/MONDO)