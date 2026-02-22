logo
Sofija Milošević neprepoznatljiva na aerodromu: Svi gledaju u kožnu jaknu model "svaki tata iz 90-ih" (Foto/Video)

Marina Cvetković Đorđe Milošević
Zgodnu manekenku smo zatekli u pomalo neobičnom izdanju ovog vikenda na beogradskom aerodromu.

Sofija Milošević neprepoznatljiva na aerodromu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Iako važi za jednu od najzgodnijih i najljepših Srpkinja, Sofiju Milošević smo ove nedelje zatekli u izdanju u kom bi je malo ko prepoznao. Bivša manekenka sletjela je na beogradski aerodrom kose pokupljene šnalom, sa naočarima za vid, a na sebi je imala kožnu jaknu i pantalone.

Složićete se da ovaj model jakne mnoge generacije podsjeća na najpopularniji model iz devedesetih, koji su gotovo svi muškarci tada nosili, što je još jedan dokaz da se moda uvijek vraća...

Supruga fudbalera Luke Jovića stigla je u pratnji sinova, a budno oko MONDO kamere je sve zabilježilo:

Pogledajte

00:23
Sofija Milošević sa sinovima sletela u Beograd: Bivša manekenka neprepoznatljiva
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Podsjetimo, fudbaler Luka Jović je sa surugom i sinovima nedavno promijenio mjesto stanovanja, a potom su na Instagramu osvanuli i prvi kadrovi novog doma. Iako tačna lokacija još nije otkrivena, pretpostavlja se da se kuća nalazi u Atini, gdje Luka trenutno igra zbog ugovora sa grčkim klubom.

