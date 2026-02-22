Kao razlog za pokretanje postupka navodi se da postoji osnovana sumnja da je Raičević povrijedio Statut Karate saveza, time što nije poštovao njegovo jedinstvo i integritet.

Izvor: MONDO

Protiv internacionalnog karate sudije Toka Raičevića pokrenut je disciplinski postupak i on je suspendovan do njegovog okončanja, saopšteno je iz Karate saveza Crne Gore, piše portal Analitika.

Kao razlog za pokretanje postupka navodi se da postoji osnovana sumnja da je Raičević povrijedio Statut Karate saveza, time što nije poštovao njegovo jedinstvo i integritet.

Navodi se da je Raičević mimo znanja i saglasnosti matičnog saveza ostvario kontakt sa Evropskom karate federacijom.

"Imajući u vidu da je kroz javne nastupe narušio ugled Karate saveza Crne Gore, kroz iznošenje stavova koji nijesu zvanični stavovi matične asocijacije predlaže se pokretanje disciplinskog postupka, tokom čijeg trajanja ne može obavljati bilo koju funkciju službenog lica u Karate savezu", stoji u saopštenju, prenosi Analitika.

Raičević je negirao optužbe, navodeći da će pravdu potražiti na sudu u Lozani.

"Moje obraćanje nije bilo mimo znanja saveza, jer sam se prvo njima obratio. Kako pet dana nije bilo odgovora, odlučio sam da obratim Balkanskoj i Evropskoj karate federaciji", rekao je Raičević.

On je kazao da mu je teško što je uskraćen da bude u sportu kojem je posvetio cijeli život.

"Angažovao sam advokata koji se bavi svim tim stvarima, nepravdi i poniženju koje sam doživio na vrhuncu svoje karijere", kazao je Raičević.

Nosilac sudijskog zvanja EKF refree A zbog suspenzije nije sudio mečeve na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Limasolu.

Raičević je bio prisutan na šampionatu Evrope, ali je, kako je kazao, sva tri takmičarska dana presjedio na klupi.