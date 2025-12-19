Sofiju Milošević razapeli na mrežama zbog botoksa: Slavnu ljepoticu gnusno vređaju, a evo koliko se zapravo promijenila

Sofija Milošević se u javnosti pojavila u neočekivanom izdanju gdje je njena ljepota izbila u prvi plan

Influenserka i manekenka Sofija Milošević ponovo se našla u centru pažnje javnosti, ali ovog puta ne zbog poslovnih projekata, već zbog svog izgleda. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, govorila je o privatnim i profesionalnim temama, dok su gledaoci i korisnici društvenih mreža primijetili da joj lice izgleda drugačije nego ranije.

Ubrzo su se ispod snimaka i fotografija pojavili brojni komentari, u kojima dio pratilaca nagađa da je Sofija pretjerala sa estetskim korekcijama, prije svega botoksom, navodeći da su promjene na njenom licu znatno izraženije u odnosu na prethodne godine.

"Ne liči više na sebe“,"Crna Sofija, šta ti botoks uradi" "Bila je prirodno lijepa, ovo joj nije trebalo“, samo su neki od komentara koji kruže mrežama.

Sve oči uprte u nju

S druge strane, brojni fanovi stali su u njenu odbranu, ističući da je riječ o lošem uglu fotografisanja, šminki ili filterima, kao i da svako ima pravo da izgleda onako kako želi.

"Žena izgleda sjajno, ljudi pretjeruju", "Pustite je da živi", poručuju njeni simpatizeri.

Iako se vodi polemika na mreža i šeruju pritskrinovi iz emisije gde je gostovala Sofija se ovim povodom nije oglašavala, a stručnjaci često upozoravaju da komentarisanje nečijeg izgleda na osnovu fotografija sa društvenih mreža može biti nepouzdano, s obzirom na sve češću upotrebu filtera i digitalne obrade.

Ova situacija još jednom otvara pitanje pritiska javnosti na poznate ličnosti, ali i granice između interesovanja na društvenim mrežama i prava na privatnost.

