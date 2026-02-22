logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dragana Katić neće voditi "Nikada nije kasno": Došlo je do promjene, evo šta će sada biti njena uloga

Dragana Katić neće voditi "Nikada nije kasno": Došlo je do promjene, evo šta će sada biti njena uloga

Autor Marina Cvetković
0

Dragana je godinama glavna spona između žirija i takmičara, a sada je došlo do promjena

Dragana Katić neće voditi "Nikada nije kasno" Izvor: Printskrin/Youtube/Grand Online

Kad pomislite emisija "Nikad nije kasno", osim dobre muzike i takmičara, odmah pomislimo i na voditelje Draganu Katić i Žiku Jakšića.

Dragana je godinama glavna spona između žirija i takmičara, a sada je došlo do promjena. Voditeljka večeras se neće naći u njenoj dobro poznatoj ulozi, već će biti član žirija.

Ona će zajedno sa Sašom Miloševićem Maretom, ali i Miletom Kitićem, koji je gostujući član žirija, odlučivati o daljem toku takmičenja i tome koji kandidat prolazi dalje.

Dragana je navikla na rad pred kamerama, a nema sumnje da će se i "sa druge strane" scene u poznatom takmičenju odlično snaći, prenosi Grand.

Odbila mnoge poslovne ponude zbog djece

Inače, Dragana je nedavno za Blic otkrila da je odbijala dobre poslovne ponude, a sve kako bi više vremena provodila sa sinovima.

"Ponude mi jesu poslovne stizale da pređem negde iz Granda, ali su dolazile u vrijeme kada su meni djeca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada željela", rekla je voditeljka tada.

Evo kako izgledaju Draganini sinovi:

Tagovi

nikad nije kasno dragana katić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ