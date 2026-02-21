Pet migranata poginulo je, a najmanje 20 se i dalje vodi kao nestalo nakon što se drveni čamac prevrnuo južno od grčkog ostrva Krit.
Pet migranata je potvrđeno kao stradalo, dok se za najmanje 20 osoba i dalje traga, nakon što se drveni čamac sa desetinama ljudi prevrnuo u vodama južno od grčkog ostrva Krit rano jutros, saopštile su vlasti, prenosi News.Az pozivajući se na Sinhua.
Plovilo se prevrnulo u blizini najvećeg grčkog ostrva, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga i akcija spasavanja.
Zvaničnici za sada nisu saopštili tačan broj putnika koji se nalazio na čamcu, niti detalje o okolnostima nesreće.