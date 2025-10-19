Desingerica ispipao ženu u avionu, njena reakcija je sve: Objavio snimak, usledili urnebesni komentari

Desingerica je poznat po tome da voditeljkama voli da pipka lakat, a nerijetko pokazuje i "naklonost" ka koleginicama iz Pinkovih zvezda - Viki i Jeleni Karleuši.

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design/Printscreen

Popularni Desingerica, kontroverznim ponašanjem na sceni ( katkad i van nje) stekao je veliki broj poklonika i fanova. "Krstio" je ljude na nastupima patikom dok su oni tražili još, pljuvao im u usta, rendao sir po glavama, a po svemu sudeći, fetiš mu je zapravo - dodirivanje u javnosti.

Reper i član žirija "Pinkovih zvezda" podijelio je snimak iz aviona, na kojem nepoznatoj starijoj gospođi koja sjedi iza njega neočekivano dodiruje ruku koju je naslonila na sjedište.

Pogledajte urnebesne scene:

Kad osjeti njegovu ruku na svojoj, žena se brže bolje povuče u nevjerici i pogleda ga ljutito. Desingericini prijatelji na snimku djeluju pomalo šokiran onim što je uradio, ali nisu krili da ih je ovaj potez i dobro zabavio.

Usledili su komentari ispod snimka na Instagramu: "Vozim kamion, sad kad nisam sletio s puta, je*o te konj nenormalni, idi bre!" "Sam sebi dovoljan zabavlja se dosadno mu je hahaha on je kralj", "Ovako ne pamtim kad sam se nasmijao", "Baka se uplašila ne zna ko je Tata bre! Dečko je van ove planete! Sam sebi dovoljan."

Inače, Dragomiru Despiću Desingerici, ovo nije prvi put da ima "bliske susrete" ovakve vrste - nedavno je na mrežama postao hit snimak dok novinarki tokom intervjua štipka lakat, a koristi svaku priliku da dodirne i koleginice.

Pogledajte Desingericu u akciji: