Desingerica poručio Zorici da je više plaćen od nje: Pjevačica pobijesnela, odmah mu odgovorila

Autor Ana Živančević
0

Sukob između Zorice Brunclik i Dragomira Despića Desingerice ne jenjava.

Desingerica poručio Zorici da je više plaćen od nje: Pjevačica pobijesnela, odmah mu odgovorila Izvor: Pink printscreen

Svako snimanje emisije Pinkove zvezde izazove neki haos između članova žirija, pa tako je bilo i ove subote, a glavni akter je naravno bio Dragomir Despić Desingerica, koji je svojim ponašanjem opet uznemirio i iznervirao Zoricu Brunclik.

On je poznat po tome da ne daje kolegama da mnogo govore, pa im se često miješa u komentarisanju takmičara, a to najviše iznervira Zoricu, koja je već nekoliko puta napustila snimanje zbog Despića.

Despić poručio Zorici da ima veći honorar

Nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

"Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pjesama. Ti si bila tu približno što se tiče prve pjesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vrijeme", rekla je Zorica.

"Kad odeš ljeti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta", nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mjesto.

"Kad se vrati na mjesto", navela je ona.

"Ja moram da opravdam svoj honorar koji je možda i veći od vašeg, znači moram da stojim ovdje", odbrusio joj je Desingerica.

"Završila sam", poručila je Zorica.

