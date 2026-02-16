Preminuo Robert Duval: Zvijezda "Kuma" i oskarovac otišao u legendu u 96. godini

Robert Duval umro je nakon teške bolesti, objavila je njegova porodica.
Glumac Robert Duval, oskarovac najpoznatiji po ulogama u filmovima "The Godfather" i "Apocalypse Now", kao i po brojnim drugim upečatljivim likovima tokom karijere koja je trajala šest decenija, preminuo je u 96. godini.
Duval je preminuo "mirno" u svom domu u Midlbergu, u saveznoj državi Virdžinija, u nedelju, navodi se u saopštenju koje je njegova agencija za odnose s javnošću uputila u ime njegove supruge, Lusijane.
Formalna komemoracija neće biti održana. Umjesto toga, "porodica ohrabruje sve koji žele da odaju počast njegovom sjećanju da to učine na način koji odražava život kakav je živio – gledanjem sjajnog filma, pričanjem dobre priče za stolom sa prijateljima ili vožnjom kroz prirodu kako bi se uživalo u ljepoti svijeta."
Lusijana Duval oglasila se emotivnom porukom nakon smrti svog supruga Robert Duvall.
"Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena", napisala je Lusijana Duval. "Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i pažnjom."
"Za svijet je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovjedač. Za mene je bio jednostavno sve. Njegova strast prema glumi bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i dugim razgovorima za stolom. U svakoj od brojnih uloga, Bob je davao sve od sebe – svojim likovima i istini o ljudskom duhu koju su predstavljali. Time je svima nama ostavio nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koje ste pružali Bobu i što ste nam omogućili vrijeme i privatnost da proslavimo uspomene koje je ostavio iza sebe."