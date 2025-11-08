Knez i Boban Rajović nisu prodali nijednu kartu na koncertu: Pjevač se oglasio i otkrio detalje velikog debakla

Nenad Knežević Knez prisjetio se koncerata u Švedskoj.

Izvor: Instagram/kneznenad

Nenad Knežević Knez prisjetio se velikog kiksa na početku svoje karijere, kada nije prodao nijednu jedinu kartu zajedno sa svojim kolegom Bobanom Rajovićem u Švedskoj

Pogledajte fotografije Nenada Kneževića Kneza:

On je istakao da se ne stide bilo čega u vezi svoje karijere, pa ispričao šta se tačno desilo u Geteborgu.

"Pa tačno je, ja sam bio na njegovoj turneji i bila su neka četiri koncerta. Boban me uvjeravao da su lijepili i moje postere ali ne, tamo su bili samo posteri sa njegovim likom i dolje u dnu neka šlajfnica da sam samo ja gost na koncertu. Jedino na toj turneji gdje smo kiksali je taj Geteborg", priznaje Knez.

Boban o koncertima

Podsjetimo, i Boban Rajović je svojevremeno podijelio smiješnu anegdotu.

"Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: 'Bobane, šta je ovo?'. Ja mu kažem: 'Pa ne znam Nenade, ti si faca čovječe, ja tek počinjem karijeru".

Rajović je zatim detaljima nasmijao čitavu javnost.

"A gdje Bobane, vi moj poster sigurno nigdje niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: 'Jesmo, svuda izlepljeni tvoji posteri".

"On mi kaže: 'Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gdje ću ja sad', ja mu kažem: 'Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme", otkrio je Boban kroz smijeh za "WTF radio".