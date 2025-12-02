"Nema poštovanja na estradi, sve je više fejkara": Boban Rajović priznao, kolege okretale glavu kad ga vide

Pjevač Boban Rajović posle duže pauze progovorio je za medije i iznio pojedine detalje iz privatnog života.

Izvor: MONDO

Pjevač Boban Rajović, koji je sve iznenadio ove godine objavom dokumentarnog filma sa turneje, otkrio je da se dolaskom unučeta promijenio i da živi život punim plućima.

"Otkad sam dobio unuče sam se promijenio i živim život kakva bi mnogi poželeli, miran staložen, srećan život. Posvećen sam porodici, ali i karijeri. Sasvim drugačiji nego ranije, nisam toliko rastrojen, imam vremena da razmišljam o sebi, da uživam u svakom trenutku života", priča Boban.

On se dotakao i kolega sa estrade i istakao da danas više nema poštovanja.

"Danas na estradi nema poštovanja prema starijim kolegama, osjetim i na svojoj koži. Svako ko vjeruje u sebe i ko je uporan, može da dođe do cilja, ali nije samo to penta, nego i način na koji dolaziš. Fejkara definitivno ima sve više i više i sve je turbulentnije. Ljudi ne grade temeljno karijere i postaju te fejkare", rekao je Rajović.

"Kolege su okretale glavu od mene"

Na pitanje da li je doživio da ga je neko razočarao od kolega i da li je bilo situacija da okreću glavu kada ga sretnu, odgovorio je:

"Mene niko nije razočarao. Razočaranje je kada nekog voliš, a ne od kolega. Onaj koji me je pozvao na svoje privatno veselje, njega smatram prijateljem, a ovako im se samo javim. Okretali su glavu na početku, bio sam totalno neinteresantan dok nisam napravio to što sam napravio, posle su počeli da mi se javljaju, ali nisam doživio da okreće neko glavu od mene".

