Novi Netfliksov dokumentarac izazvao haos zbog korišćenja vještačke inteligencije.
Netflix je suočen sa oštrim kritikama zbog svog novog dokumentarnog filma pod nazivom „The Investigation of Lucy Letby“, koji je premijerno prikazan 4. februara 2026. godine, a koji je u međuvremenu stigao i na vrh liste najgledanijih na globalnom nivou.
Film se bavi slučajem britanske medicinske sestre koja je 2023. i 2024. godine osuđena za ubistvo sedam beba i pokušaj ubistva još sedam u bolnici "Countess of Chester". Letbi, koja trenutno služi višestruke doživotne kazne zatvora, ostaje jedna od najkontroverznijih figura u novijoj britanskoj kriminalnoj istoriji.
Dokumentarac detaljno prikazuje tok istrage, uključujući policijske intervjue i dokaze koji su korišćeni protiv Letbi, ali njegovo objavljivanje izazvalo je više pitanja o metodama i motivima autora nego samo o samom slučaju.
Netflix na meti kritika zbog dokumentarca o Lusi Letbi: Ubijala bebe u bolnici, gledaoci se pobunili zbog ovih scena
Kritike su posebno usmjerene na upotrebu vještačke inteligencije za digitalno izmijenjene intervjue sa svjedocima i članovima porodica žrtava, gde njihove stvarne ličnosti, glasovi i lica nisu prikazani, već su zamijenjeni sintetičkim AI prikazima koji djeluju neobično i uznemirujuće.
U uvodnoj špici se navodi da su „neki saradnici digitalno maskirani kako bi se održala anonimnost“, a njihova „imena, izgled i glasovi su u skladu s tim izmijenjeni“.
Među njima su „Sara“, majka jedne od žrtava, i „Mejsi“, Letbine prijateljice sa univerziteta. Njihova emotivna svjedočenja prenesena su kroz lica generisana vještačkom inteligencijom, koja trepću, plaču i kreću se, ali ostaju jezivo odvojena od patnje u njihovim glasovima.
Efekat, kako su primijetili gledaoci na društvenim mrežama i platformama poput Reddita, jeste „uznemirujući“, „ometajući“, pa čak i "groteskan". Jedan korisnik mreže "Iks" napisao je: „Ovo digitalno anonimiziranje u Netflixovom dokumentarcu o Lusi Letbi je nevjerovatno uznemirujuće. Pretpostavljam da su koristili vještačku inteligenciju. Samo se vratite korišćenju glasa glumca“.
Drugi gledalac se požalio: „Manipulisane fotografije Lusi i kompjuterski generisana slika djelovale su posebno groteskno. Ovo je bila užasna procjena producenata“.
Roditelji Lusi Letbi javno su osudili dokumentarac, nazivajući prikazivanje snimaka iz njihovog doma i njeno hapšenje u njihovoj kući „potpunim narušavanjem privatnosti“ i rekli da bi im gledanje filma vjerovatno bilo previše emotivno teško.