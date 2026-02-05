logo
Zašto svi tek sad gledaju Netfliks sci-fi hit iz 2018: Serija od 3 dela donosi opasnu, uzbudljivu priču na nov način

Autor Jelena Sitarica
0

Netfliksova verzija kultne SF serije "Izgubljeni u svemiru" ("Lost in Space") iz 2018. godine potcenjeno je remek-delo koje ćete gledati bez treptanja

Zašto svi tek sad gledaju Netfliks sci-fi hit iz 2018: Serija od 3 dela donosi opasnu, uzbudljivu pr Izvor: printscreen/youtube/netflix

Kada govorimo o sci-fi žanru, nema mnogo novih ostvarenja koja su ostvarila očekivanja publike, te ne čudi što se većina ljudi okreće starijim naslovima, naročito onim koji su, uprkos sjajnim kritikama, mnogima pobegli ispod "radara".

Upravo je remake serije "Izgubljeni u svemiru" ("Lost in Space") iz 2018. godine jedan od onih koji tek sada dobijaju zasluženu pažnju.

Lost in Space | Official Trailer
Izvor: YouTube

Trodelna serija od ukupno 28 epizoda je idealna za vikend bindžovanje, i reč je o modernom viđenju istoimene serije iz šezdesetih godina. Inspirisana je pričom "Švajcarska porodica Robinson", samo smeštenom u svemir.

Radnja se odvija u budućnosti u kojoj je razoran udar pogodio Zemlju i ozbiljno ugrozio opstanak čovečanstva.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Porodica Robinson izabrana je da učestvuje u misiji kolonizacije zvezdanog sistema Alfa Kentauri. Međutim, njihov svemirski brod skreće s kursa i oni ostaju zaglavljeni duboko u svemiru, što pokreće niz opasnih avantura.

Nova verzija zadržala je najveću vrednost originala — snažnu emotivnu priču, uz, naravno, bolje specijalne efekte.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ovo nije klasična naučnofantastična serija, već porodična drama smeštena u svemir daleke budućnosti.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Bitno je napomenuti da ovo nije klasična naučnofantastična serija, već porodična drama smeštena u svemir daleke budućnosti, koja nudi savršen spoj emocija, humora i specijalnih efekata zbog kojih ćete epizode "gutati" u cugu.

