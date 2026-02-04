"To nema veze s nama": Netflix najavio dokumentarac o Red Hot Chilli Peppers, članovi benda odmah reagovali

Članovi grupe Red Hot Chili Peppers oglasili su se povodom novog dokumentarnog filma o njima koji uskoro stiže pred publiku, naglašavajući da nisu učestvovali u njegovom kreativnom oblikovanju.
Entoni Kidis, Flea, Čed Smit i Džon Frušante istakli su da se projekat pogrešno predstavlja kao film o bendu.
Film pod nazivom "The Rise of the Red Hot Chili Peppers“ najavljen je u petak, a u fokusu priče nalazi se Hilel Slovak, originalni gitarista benda, koji je preminuo 1988. godine usled slučajnog predoziranja heroinom.
Iako se u filmu pojavljuju intervjui sa Entonijem Kidisom i Fleom, članovi benda su putem Instagrama željeli da preciziraju prirodu svog učešća, navodeći da se ne radi o zvaničnom dokumentarcu o njihovoj grupi, kako su prenijeli pojedini mediji.
"Dragi ljudi univerzuma, prije otprilike godinu dana, zamoljeni smo da damo intervjue za dokumentarac o Hilelu Slovaku. Bio je jedan od osnivača grupe, sjajan gitarista i prijatelj. Pristali smo na intervjue iz ljubavi i poštovanja prema Hilelu. Međutim, ovaj dokumentarac se sada reklamira kao dokumentarac o Red Hot Chili Peppersima, što on nije. Nismo imali nikakve veze sa njim u kreativnom smislu. Još uvijek nismo snimili dokumentarac o Red Hot Chili Peppersima. Centralna tema ovog aktuelnog Netfliksovog specijala je Hilel Slovak i nadamo se da će podstaći interesovanje za njega i njegov rad", naveli su oni u saopštenju.